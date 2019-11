GOL SU AZIONE, In trasferta manca ormai da aprile

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, a Verona la Fiorentina cercherà di spezzare l’incantesimo della mancanza di reti nei primi tempi in trasferta e su azione con palla in movimento. Nelle ultime 8 gare lontano da Firenze, la squadra è andata a segno nei primi 45 minuti solo in 2 occasioni, grazie ad un autogol di Palomino in Atalanta-Fiorentina ed al rigore di Pulgar in Milan-Fiorentina. L’ultimo gol realizzato da un viola in trasferta nel corso di un primo tempo e su azione con palla in movimento lo ha segnato Milenkovic in Juventus-Fiorentina del 20 aprile.