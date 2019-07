GIOVANI, Viola pazzi di Zanellato: l'affare già ora?

Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, tra i profili più giorni ha letteralmente scavalcato tutti Niccolò Zanellato, 21 anni di proprietà del Crotone: la Fiorentina lo vuole a tutti i costi magari lasciandolo in Calabria anche per la stagione alle porte per poi approdare in viola tra un anno con ulteriore consapevolezza calcistica acquisita. L’obiettivo è quello di bruciare la concorrenza visto che sembra proprio uno di quei profili destinati a trasformarsi in breve tempo da promessa a certezza.