GIOVANI, Risposte positive ma serve crescere ancora

In questo avvio di campionato risposte importanti sono arrivate anche dai giovani. Scontato menzionarlo, ma Castrovilli è l'uomo copertina dei viola ed ha dato segnali positivi, così come Dusan Vlahovic che con le due reti messe a segno domenica è riuscito anche a sbloccarsi definitivamente e reclama più spazio. Dragowski ha dimostrato di essere un portiere affidabile, mentre Venuti, Ranieri e Sottil hanno fornito prestazioni alterne facendo intendere le indubbie qualità che hanno, ma anche la necessità del tempo per crescere e maturare in una categoria come la Serie A che non è affatto semplice. Tutti ragazzi comunque più che utili alla causa Fiorentina. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.