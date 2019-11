GIOVANI, La Viola vuole investire: ecco tutte le idee

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come la Fiorentina di Rocco Commisso voglia essere sempre più improntata all'italianità. Per questo anche sul mercato l'obiettivo è quello di trovare giovani italiani sui quali investire. Il quotidiano fa alcuni nomi: da Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito all'Ascoli, a Zanellato, centrocampista del Crotone, passando per Riccardo Marchizza, difensore oggi allo Spezia, Tripaldelli e Davide Riccardi. Sono tutte idee per continuare negli investimenti sui giovani italiani per la Fiorentina.