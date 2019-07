GIOVANI, Che note liete: sono pronti a restare tutti

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, di rientro dall’America la Fiorentina è rimasta felicemente impressionata da alcuni giovani in rosa ,oltre al gettonatissimo Vlahovic. A destra, per esempio, Venuti si è guadagnato la fiducia di Montella che lo vedrebbe come alternativa al terzino titolare ma prima Pradè dovrà convincerlo a restare visto l’interesse del Lecce che lo renderebbe protagonista. Diverso il discorso per il centrale Ranieri: con Pezzella destinato a rimanere (Pradè ha detto no a Milan e Roma), le prestazioni dell'ex Foggia sono state tra le note più positive della tournée negli Usa e anche per questo l’intenzione della Fiorentina è quella di trattenerlo. Nei prossimi giorni si valuterà attentamente anche la posizione del giovane Castrovilli, rientrato dal prestito alla Cremonese.