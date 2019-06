GIORNALE, Chiesa non è Baggio. Due le vie future

"Non sarà il nuovo Baggio, voglio tenerlo". Il Giornale, nella sua edizione odierna, scrive della situazione relativa a Federico Chiesa, partendo come spunto proprio dalla suddetta frase, pronunciata da Rocco Commisso nel giorno del suo insediamento. L'attaccante della Fiorentina è al centro di lusinghe difficili da respingere, e la Juventus sembra la squadra più determinata sulla preda. Anche Inter e Napoli hanno sondato il terreno, ma i bianconeri fanno sul serio. Ed Enrico, il padre, preferirebbe una destinazione italiana, che non una estera. Con la vecchia dirigenza Federico sarebbe andato alla Juventus per 70 milioni, ma ora c'è l'ostacolo Commisso: l'italo-americano non può presentarsi cedendo il suo pezzo pregiato. Due, dunque, le vie percorribili, posto che dai Chiesa non traspare volontà di arrivare a un braccio di ferro: pronti a discutere di una cessione così come di una permanenza. Più difficile invece, quasi impossibile, pensare ad un nuovo contratto a Firenze. Pareggiare, o provarci, l'offerta della Juve per i viola sarebbe dura.