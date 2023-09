GIORGETTI, Miglior mercato da quando c'è Commisso

FirenzeViola.it

Sulle pagine de La Nazione, Angelo Giorgetti esprime la sua opinione sulla Fiorentina. Ecco un estratto: "I voti al mercato li darà il tempo, siamo perciò qui a giocare e a perderlo, un poco di tempo, per giudicare le mosse estive della Fiorentina. La prima ‘impressione è che siano comunque le migliori da quando è in sella la proprietà americana, se non altro perché sono arrivati a titolo definitivo giovani di incoraggianti prospettive (Parisi, Beltran, Infantino) e seppure in prestito un regista come di deve (Arthur, e insieme a lui, proprio all’ultimo tutto, anche un tipo niente male come Maxime Lopez dal Sassuolo, in teoria un vice ma chissà come potrebbe essere l’intesa fra i due). Il voto alto al mercato - sempre in attesa dei giudizi del tempo e del campo - tiene conto anche delle uscite che hanno esaltato il cassiere viola, probabilmente incredulo di fronte ai 37 milioni complessivi (più 8 di bonus) realizzati grazie alle cessioni di Cabral al Benfica e Igor al Brigthon.

Confermato anche Gonzalez, nonostante un’offerta superiore ai 40 milioni arrivata dalla Premier. Mezzo voto in più per questo, mentre il capitolo portiere resta un’incognita, almeno per quanto riguarda il salto di qualità a stretto giro di posta".