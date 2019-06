GILARDINO, Cutrone? Deve partire per trovare spazi

Alberto Gilardino, ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Patrick Cutrone, obiettivo viola: "Gli consiglierei di andare via perché potrebbe trovare gli spazi per giocare con maggior continuità, avrebbe più possibilità di essere un riferimento. E di conseguenza ne beneficerebbe la sua consapevolezza di poter diventare un grande attaccante. Costa caro per l'età che ha, ma è migliorato in tutto quest'anno: può fare l'esterno, la seconda punta o il centrale".