GIAMPAOLO, Confermato anche se va ko coi viola?

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, in queste ore dalla società Milan filtra che la situazione relativa al futuro di Marco Giampaolo non cambierebbe nemmeno se le cose non dovessero andare bene domani sera con la Fiorentina a San Siro. E che quindi a Giampaolo verrà concesso quel tempo che lui chiede dal primo giorno di lavoro, oltre a un pieno supporto. In altre parole: non ci sono ultimatum sulla sua testa. E’ altrettanto evidente, però, che la dirigenza si attende una conferma nei miglioramenti visti a Torino. Una svolta vera. Ecco perché le prossime due partite – Viola e Genoa a Marassi il sabato dopo – saranno fondamentali per inquadrare meglio la situazione. Sette giorni in cui Giampaolo dovrà dimostrare di essersi davvero impossessato della squadra