GHEZZAL, Qualità e duttilità al servizio di Montella

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport Rachid Ghezzal è l’ultimo giocatore arrivato a vestire la maglia viola, durante l'ultimo giorno di mercato, per portare qualità e imprevedibilità alla formazione di mister Vincenzo Montella. L’esterno ormai ex Leicester è stato scelto per la sua qualità e la sua duttilità, visto che è capace di ricoprire diversi ruoli del fronte offensivo. L’operazione è stata conclusa, non facilmente, dal fratello del calciatore, Abdelkader, che in poche ore è riuscito a mettere d’accordo tutte le parti. Il ragazzo algerino ha un riscatto fissato a circa 10 milioni di euro, e farà di tutto per farsi riscattare dalla società viola.