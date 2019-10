GHEZZAL, Momento positivo: Montella prende nota

Si parla di Rachid Ghezzal e del suo momento positivo con la maglia della Fiorentina sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: secondo quanto racconta il quotidiano, l'ex Leicester - arrivato a Firenze nell'ultimo giorno del mercato estivo - dopo la buona prova di venerdì in amichevole a Pistoia si è messo in luce anche ieri con una tripletta contro il Grassina, motivo per cui Montella ha preso nota in ottica formazione anti-Brescia, anche in considerazione del fatto che Chiesa è tornato dalla Nazionale con un problema al flessore della coscia destra.