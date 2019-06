GENOA, Anche Preziosi vende agli americani

Non solo Fiorentina, Roma, Venezia e Canada (pur canadese): anche il Genoa potrebbe finire in mano agli americani. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente Enrico Preziosi sta trattando la vendita del Genoa a un fondo americano, che entro la giornata di lunedì dovrebbe formulare un’offerta all’advisor ufficiale Assietta S.p.A, società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, che nella situazione attuale verrà poi eventualmente affiancata da un altro soggetto con «un profilo e network internazionale» per sviluppare meglio la trattativa.