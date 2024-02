GENOA, Albert in estate possibile offerta di Inter o Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver perso Dragusin, approdato in Inghilterra al Tottenham, il Genoa è riuscito a resistere agli assalti della Fiorentina per Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante islandese, che non è partito in questa sessione di mercato, potrebbe partire in estate con l'interessamento di qualche top team.

Anche se al momento la Juventus ha solo sondato il classe 1997 senza, per questioni di bilancio, provare ad affondare il colpo. Secondo le voci raccolte da Tuttomercatoweb.com invece ci sarebbe un interessamento da parte dell'Inter che però al momento per la prossima stagione ha già virtualmente in rosa Taremi oltre a Thuram, Lautaro e Arnautovic.