GAZZONI, Attacca DV: "Chi compra la Viola sa che..."

Sulle pagine del Corriere di Bologna il Presidente Onorario del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara si è lasciato andare in un attacco contro la famiglia Della Valle: "I potenziali acquirenti della Fiorentina sanno che il club è ancora coinvolto nella vicenda giudiziaria di Calciopoli sul fronte civile riguardo ai danni arrecati alle altre società? Victoria 2000, la società che fu proprietaria del Bologna e ora è dei miei figli e di mia moglie, sta preparando il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli - spiega Gazzoni. Il termine scade il 21 luglio, e andrà in Corte di Cassazione Civile, a Roma, per rivedere il giudizio e confermare l’entità del danno che è di 70 milioni di euro compresi gli interessi e rivalutazioni degli ultimi 15 anni. Non solo. A titolo personale e per conto della mia finanziaria Fgf, ho fatto causa di risarcimento anche al Tribunale di Roma dove il Ctu (il perito del giudice) sta valutando i danni e così pure il Ctp (perito di parte) che è il dottor Piero Aicardi. Lì ballano altri 50 milioni. Risposta entro la fine dell’anno. Diego Della Valle ha sempre definito “barzellette” i miei risarcimenti, non so se la Corte di Cassazione Civile riderà davanti al ricorso. Mettersi intorno a un tavolo e sistemare le cose prima è possibile".