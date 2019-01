GAZZETTA, Zurkowski: no accordo col club. Soucek...

Il presidente del Genoa, Preziosi, vuole regalare ai tifosi genoani Marko Pjaca come rinforzo di primo livello per l’attacco dei rossoblù. La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'incontro di ieri tra il presidente Preziosi e l'entourage del giocatore. Il croato di proprietà della Juve non ha ancora deciso se accettare o meno la meta ligure (ha preso qualche ora per riflettere), ma non è contento a Firenze, dove non trova spazio, e sia la dirigenza viola sia quella bianconera hanno dato il loro ok alla trattativa. Oggi le discussioni tra le parti continueranno senza interruzioni per provare a convincere Pjaca. Preziosi conta di avere gli argomenti giusti. Per quanto riguarda gli altri affari, la Fiorentina si muove per anticipare il Genoa su Zurkowski del Gornik (ma ancora non c’è ancora l’accordo economico col club polacco per il centrocampista classe ‘97) in vista dell’estate. Per la mediana prosegue il corteggiamento a Soucek dello Slavia Praga. Per le giovanili occhi su Nicolas Mercado, centrocampista classe ‘02 del Pescara. In uscita possibile l’addio anche di Thereau, che ha rifiutato Empoli, Cagliari e Chievo.