GAZZETTA, Zero Juve: i viola non ne approfittano

Secondo La Gazzetta dello Sport, quella di ieri non era la Juventus: deconcentrata, priva di furore, tendente al rischio, svampita come mai. Gli alibi ci sono, tra cui il caldo, gli impegni delle Nazionali, il debutto Champions di mercoledì. Oltretutto i bianconeri, sovrastati dalla Fiorentina, non hanno subito gol e dunque non hanno perso. I meriti viola - si legge - non sono inferiori alle colpe della Juve, con Montella che ha rimontato la squadra dopo due sconfitte evitando il tre contro tre in mediana dove gli avversari avevano troppa fisicità ed esperienza in più. Inoltre Castrovilli sta un passo in avanti, e con il miglior Chiesa la superiorità dei padroni di casa sarebbe diventata gol. La Fiorentina è uscita dal campo tra gli applausi, ma con il sospetto che lo 0-0 sia una colpa più che un merito: non capita spesso di incrociare una Juve così dimessa.