GAZZETTA, Viola pronti a offrire Cabral per Dia

Come scritto da La Gazzetta dello Sport Boulaye Dia è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Arrivato dal Villarreal in prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto fissato a 12, il 26enne nato a Oyonnax, in Francia, può fare le fortune del proprietario Iervolino. Perché se dovesse partire garantirebbe un’importante plusvalenza, essendo la sua valutazione salita a 25 milioni. Alla ricerca di un attaccante che garantisca almeno 15 reti in campionato, la Fiorentina ha messo gli occhi su Dia ed è pronta a formalizzare un’offerta che comprende anche il cartellino di Arthur Cabral, che in campionato si è fermato a 8 gol e due assist, pur avendo timbrato spesso anche in Conference League. La Salernitana però prima di sedersi attorno a un tavolo cercherà di blindare il senegalese in un incontro con il suo entourage fissato per i prossimi giorni. Dia infatti dovrebbe rimanere al centro del progetto tecnico di Paulo Sousa, anche se su di lui c’è l’interesse di altri club di A. Tra questi anche la Lazio, alla ricerca di un vice Immobile. Anche se Dia non sarebbe nei primissimi posti di Lotito e Sarri, per il costo dell’operazione e per la difficoltà a fargli accettare la panchina.