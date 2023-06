GAZZETTA, Viola pronta di nuovo all'assalto a Orsolini

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla del rinnovato interesse della Fiorentina per Riccardo Orsolini, ala del Bologna con il contratto in scadenza nel 2024. Un anno fa la chiusura dell'operazione era vicina a 12 milioni, poi i rossoblu decisero di non cedere il giocatore, ma stavolta è diverso. Il Bologna oggi è disposto a privarsene anche se vuole di più, 15 milioni, e non ha intenzione di “deprezzare” il proprio giocatore, ancor più dopo averlo visto andare in doppia cifra. Così come Orsolini per riconoscenza non vorrà lasciare il club a zero, scrive la rosea: o si arriverà ad un rinnovo o sarà cessione. E la Fiorentina starebbe preparando l'assalto definitivo.