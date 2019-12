GAZZETTA, Viola, ora piace Piatek: il costo è alto

C'è un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina, una suggestione niente male come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea, con l'arrivo di Ibrahimovic al Milan, Piatek potrebbe anche restare all’ombra del bomber svedese ma, di sicuro, non è più incedibile. Il giocatore ha già bocciato l’ipotesi di un ritorno al Genoa e la Fiorentina sembra molto interessata a Piatek. Lo considera per qualità ed esperienza il centravanti perfetto per un tridente con Chiesa a destra e Ribery a sinistra, il problema però è rappresentato dal costo. Il Milan lo ha pagato 35 milioni e di sicuro non vuole svenderlo. Nei prossimi giorni Barone e Pradè cercheranno di capire se esiste una possibilità di accordo.

