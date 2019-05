GAZZETTA, Viola e Genoa non si fanno male

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la partita tra Fiorentina e Genoa sottolineando come alle due squadre interessasse poco andare oltre il pareggio al Franchi. Tutti gli orecchi erano puntati su ciò che accadeva a Milano, dove l'Inter ha battuto l'Empoli permettendo a viola e rossoblu di salvarsi con un pari e, tranne per la parentesi del momentaneo pareggio, il vantaggio nerazzurro ha lasciato tranquilli i giocatori in campo che non hanno creato praticamente nulla. La partita si è conclusa da parte fiorentina con i fischi del pubblico del Franchi, i cori "Fate ridere, fate ridere" e uno striscione con scritto: "Niente da festeggiare vi dovete tutti vergognare". Sintomo che il clima in casa viola è tutt'altro che sereno, con la presenza del manager di Commisso, Joe Barone, a fare da cornice ad un futuro nel quale i Della Valle sembrano sempre più lontani da Firenze. E Montella - scrive la rosea - conclude il proprio ciclo con zero vittorie.