GAZZETTA, Viola depressi, Bologna gasato: è già bivio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come Fiorentina e Bologna arrivino all'appuntamento di oggi al Franchi con animi decisamente opposti. I viola sono depressi dopo essere scivolati dalla zona Champions all'ottavo posto, i rossoblu gasati perché piano piano sono arrivati a lottare per un posto europeo.

Italiano è chiamato a trovare soluzioni diverse per rianimare la Viola e l’unica consolazione è che almeno Nzola si è ri-sbloccato, col rigore al Cukaricki. Ma è Gonzalez l’uomo su cui puntare: vista la sua forma deve fare in modo di metterlo più vicino alla porta. Sarà un derby da bivio: per ripartire o per volare ancora più alto.