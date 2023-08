GAZZETTA, Viola da impazzire. Arthur come Lobotka

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A Genova non c'è partita e anche La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione degli uomini di Italiano: "Fiorentina da impazzire", scrive la rosea. Troppo solidi i viola, troppo tenera la difesa di Gilardino: alla fine ne esce un dominio della Fiorentina interrotto solo dal gol di Biraschi nel secondo tempo. Per il Genoa è stato un ritorno in Serie A da incubo. La Fiorentina invece ha segnato due gol nel primi 11 minuti di un match come nel 9 maggio 2022 contro la Roma: in quel caso furono di Gonzalez e Bonaventura le marcature. Arthur potrebbe essere il Lobotka viola e Nzola, che non ha segnato, ha fatto il lavoro sporco che né Cabral né Jovic hanno mai fatto.