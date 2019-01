GAZZETTA, Viola avanti per Zurkowski

"Fiorentina avanti per Zurkowski", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Pantaleo Corvino - si legge - ha messo la freccia per assicurarsi il centrocampista polacco Szymon Zurkowski del Gornik Zabrze. Affare per luglio, mancano gli ultimi dettagli ma si fa verso la fumata bianca per circa 5 milioni di euro. Battuto il Genoa, che lo avrebbe preso in sinergia con la Juve, nel giorno in cui Pjaca ha detto no al Grifone per restare in viola.