GAZZETTA, Viola al lavoro cercando Chiesa

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si prendono in analisi le parole dette da Vincenzo Montella ieri durante la conferenza stampa in vista della partita di domani tra Brescia e Fiorentina. Il tecnico si è detto preoccupato dalla presenza di Balotelli definendolo decisivo e devastante come centravanti. Mentre su Chiesa ha risposto così: "Sta bene, forse non è ancora libero di testa al cento per cento, quindi continuiamo a valutarlo. Lo vedo felice di essere rimasto, sa perfettamente di aver bisogno di un ultimo step che deve compiere giocando con continuità. Lui pensa solo a lavorare e migliorarsi, non certo al futuro". Nessun dubbio in difesa con Pezzella, Milenkovic e Caceres saranno davanti a Dragowski per la sesta volta consecutiva.