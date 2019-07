GAZZETTA, Veretout tra Milan e Napoli: Ounas...

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà la settimana di Jordan Veretout per il quale il ds Pradè ha in programma due incontri con Milan e Napoli. Il francese ha informato la Fiorentina che entrambe sono soluzioni gradite, ma nessuno dei due club è intenzionato a spendere i 25 milioni richiesti dai viola. I partenopei - si legge - avrebbero un piccolo vantaggio che porta il nome di Ounas, talentuoso esterno d'attacco per il quale vengono chiesti 12 milioni e che giocando con continuità potrebbe sbocciare. Il Milan invece potrebbe giocarsi la carta Cutrone, anche lui gradito a Montella.