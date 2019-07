GAZZETTA, Veretout: la Roma c'è. Karsdorp...

A centrocampo l’affollamento per la Roma potrebbe aumentare a breve, perché la trattativa con la Fiorentina per Veretout è entrata nel vivo, scrive la Gazzetta dello Sport in edicola, che ribadisce però quanto emerso nelle scorse ore ossia la volontà di monetizzare dei viola. Intendiamoci, scrive la rosea, la concorrenza del Napoli (soprattutto) e del Milan c’è, ma la Roma non molla, anche se non vorrebbe pagare tutto cash (25 milioni), mentre i giallorossi offrono 16 più Karsdorp (a cui piacerebbe però un trasferimento al Psv).