GAZZETTA, Veretout e il futuro in 48 ore. Ounas...

EX VIOLA SANTANA, DOPO QUATTRO ANNI LASCIA LA PRO PATRIA Aurora Pro Patria 1919 comunica che non proseguirà il rapporto tra la Società e il calciatore Mario Alberto Santana. Arrivato in biancoblu nel gennaio del 2016, l'argentino con i bustocchi ha collezionato 106 presenze, realizzando 34 gol.