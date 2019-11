GAZZETTA, Torna Pezzella. L'ex Simeone nel mirino

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il capitano German Pezzella riprenderà il suo posto al centro della difesa della Fiorentina. E davanti si troverà un giocatore che fino a qualche tempo fa era suo compagno di squadra: Giovanni Simeone. Dopo aver condiviso insieme ben tre spogliatoi (River Plate, Fiorentina e Argentina), per la prima volta Pezzella non tiferà per Gio, anzi. Il centrale si troverà di fianco un nuovo avversario, che cercherà di dargli un dispiacere a tutti i costi. A fine partita, poi, si abbracceranno in memoria dei tanti ricordi condivisi assieme.