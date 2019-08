GAZZETTA, Torna Badelj: "Riconquisterò Firenze"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Milan Badelj è il primo tassello di un centrocampo che sarà ridisegnato. "Perché sono andato via un anno fa? Per motivi sportivi e - ha detto il croato - non per soldi. Farò di tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi. La fascia di capitano? Era e resta di un grande come Pezzella". L'ultima idea di formazione è il 4-2-3-1, con accanto all'ex laziale un nuovo innesto, forse Demme in quanto il più facile da acquistare.

