GAZZETTA, Tonelli vicino: si chiude per 7-8 milioni

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, questa mattina in edicola, ci sono novità in merito alla trattativa che la Fiorentina sta portando avanti col Napoli per aggiudicarsi le prestazioni sportive del difensore Lorenzo Tonelli. La rosea esclude il prestito, sottolineando che i viola sono pronti a chiudere l'operazione per una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro. Ma - si legge - giusto ricordare che sul giocatore classe '90 non c'è solo la Fiorentina.