GAZZETTA, Terzic, 2-3 giorni di permesso. A gennaio...

Due-tre giorni di permesso per Aleksa Terzic dopo la brutta nottata in cui, a Belgrado, il difensore viola è stato aggredito e rapinato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore tornerà a disposizione di Vincenzo Montella sabato, ossia alla vigilia della trasferta di campionato contro l'Hellas Verona. Secondo la rosea, inoltre, Terzic, mai sceso in campo finora, potrebbe finire sul mercato nella sessione invernale di gennaio.