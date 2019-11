GAZZETTA, Su Chiesa è ancora asta Juve-Inter

La Gazzetta dello Sport parla delle sfide di mercato che attendono Juventus ed Inter, ponendo i riflettori ancora una volta su Federico Chiesa. Insieme ad Eriksen del Tottenham, l'attaccante viola sarà il desiderio numero 1 delle squadre di Conte e Sarri in vista della prossima stagione, e potrebbe crearsi un'altra asta. Paratici la scorsa estate avevano un accordo con il giocatore e con il padre, ma l'arrivo di Commisso ha spazzato via ogni trattativa, facendo rientrare così in corsa l'Inter. Ci vogliono 60 milioni per Chiesa, scrive la rosea: chi sarà disposto ad investirli tra bianconeri e nerazzurri?