GAZZETTA, Sottil jr, ecco l'erede di Berna e Chiesa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ad un focus su Riccardo Sottil, ennesimo prodotto del settore giovanile della Fiorentina che si sta prendendo la ribalta. Ricky è figlio d'arte e come Bernardeschi e Chiesa gioca sulla fascia: potrebbe essere lui l'erede dei due esterni cresciuti con la maglia gigliata. L'anno scorso Pioli non lo ritenne ancora pronto per la Viola e lo mandò in prestito a Pescara: lì il giocatore è cresciuto e ha imparato soprattutto che il calcio di oggi non è solo attacco, è anche difesa e giocare a tutta fascia. Non è un caso che proprio gli abruzzesi abbiano offerto molti soldi per Sottil quest'estate, ma la risposta dei Viola è stata secca: il giocatore non si muove. Sei gol nelle amichevoli estive e con tutta probabilità sarà in campo anche nel primo evento importante della stagione contro il Monza. Dai suoi piedi e da quelli di Chiesa potrebbero passare i gol qualificazione.

