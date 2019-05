GAZZETTA, Sono in sette a tremare. E a 41 punti...

Il successo dell'Empoli contro la Sampdoria ha riaperto tutti i giochi per quanto riguarda la corsa salvezza, che adesso coinvolge definitivamente anche la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che riporta come questa sera con Bologna-Parma si avrà il primo scontro salvezza dei cinque da qui a fine stagione: tra questi anche Parma-Fiorentina e Fiorentina-Genoa lo saranno. Con quella di stasera le partite che interessano la volata sono in totale 11, un numero che dal punto di vista statistico dà vita a qualcosa come 177 mila e 147 combinazioni possibili. La chiave resta l’Empoli che chiude il gruppo e ha il calendario sulla carta più complicato. Tra le migliaia di combinazioni possibili ce n’è una di arrivo addirittura di 6 squadre a 41 punti (con il Genoa a 42). E una retrocederebbe in B: la Fiorentina.

