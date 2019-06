GAZZETTA, Se Veretout va al Napoli si punta Ounas

Secondo La Gazzetta dello Sport, la cessione di Diawara da parte del Napoli potrebbe accelerare la trattativa per Jordan Veretout. Al francese piace l'internazionalità di un tecnico come Ancelotti, così come la possibilità di giocare in Champions (che potrebbe spalancargli le porte della nazionale di Deschamps). E verrebbero oltretutto esaltate le sue doti tecniche, cosa che quest'anno a Firenze - con l'idea di Pioli di schierarlo come centrale - non è stata fatta. Daniele Pradè spera di poter vendere il giocatore già la prossima settimana, con tre profili azzurri che interessano molto: da Inglese e Maksimovic, per i quali servono 30 e 25 milioni, a Ounas, più fattibile con 12-13 milioni. Ma il ds incontrerà anche Milan e Roma, coi rossoneri che potrebbero inserire Cutrone, il quale piace molto a Montella.