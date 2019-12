GAZZETTA, Roma show: Montella verso l'esonero

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma non vendica a livello numerico il 7-1 subito quasi un anno fa in Coppa Italia, ma infligge un 4-1 alla Fiorentina che consolida la zona Champions e allunga la striscia positiva di 4 vittorie e un pareggio. Quanto ai viola, è stato fatto il tentativo per almeno un'ora di ripetere il miracolo Inter, tuttavia l'assenza contemporanea di Ribery e Chiesa è un handicap che, ad oggi, non ci si può permettere. Le vacanze - si legge - obbligheranno Commisso a valutare lo scenario a 360 gradi, con Montella che è sempre più in bilico e si gioca tutto in queste ore. Serviranno senz'altro rinforzi in ogni reparto, e pure di qualità.