GAZZETTA, Prandelli e Montella, mister nel pallone

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dei parallelismi che ci sono tra Cesare Prandelli e Vincenzo Montella, allenatori di Genoa e Fiorentina. C'è chi dice che l'esperienza all'estero serva ad ogni allenatore, loro due probabilmente sono contrari: uno tra Turchia, Spagna e Arabia Saudita, l'altro solo in Spagna, sia Prandelli che Montella hanno trovato solo dispiaceri lontano dall'Italia. Forse anche per questo volevano tornare "a casa", e per questo hanno preso decisioni troppo affrettate. Ora in Fiorentina-Genoa si giocano le possibilità di restare in Serie A: one shot, un dramma più che una partita. Anche se Montella non avrebbe dovuto trovarsi in questa situazione.