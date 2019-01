GAZZETTA, Pjaca non vuole andarsene a tutti i costi

Anche su La Gazzetta dello Sport viene analizzato il tema relativo al futuro di Marko Pjaca. Il Genoa lo ha chiesto in prestito, facendo presente che in rossoblù il croato potrebbe giocare da seconda punta. Ma per ora nulla di fatto, il classe '95 - si legge - non vuole andare via da Firenze a tutti costi e può restare per giocarsela.