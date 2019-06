GAZZETTA, Piace Duncan. Il Sassuolo vuole Simeone

Oltre al nome di Bennacer, La Gazzetta dello Sport di stamani propone un nome nuovo come possibile acquisto per il centrocampo della Fiorentina, quello di Alfred Duncan del Sassuolo. I nero-verdi a loro volta, si legge sulla Rosea, hanno messo nel mirino l'attaccante viola Giovanni Simeone, con l'intenzione di rinforzare il proprio reparto avanzato. Possibile che si muova presto qualcosa in tal senso.