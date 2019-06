GAZZETTA, Per Veretout i viola vogliono ElSha o Under

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma sembra in vantaggio per Veretout, forte dell’accordo di massima raggiunto con il francese per un ingaggio intorno ai 2,5 milioni. Ma il Milan ha pareggiato l’offerta e il duello si sposterà sui bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo Champions che accomuna i due club. Voci di mercato dicono che la Fiorentina vorrebbe inserire nella trattativa con la Roma uno tra El Shaarawy e Under. Complicato. Il Faraone, che ha il contratto in scadenza nel 2020, vorrebbe guadagnare 4 milioni a stagione ed è stato anche contattato dallo Shanghai Shenhua. Il secondo ha un ingaggio contenuto (circa 900 mila euro), ma la Roma lo valuta circa 30 milioni, quindi apparentemente fuori budget per i viola. Domani, comunque, i capitolini avranno un nuovo contatto con gli agenti di Veretout per provare a stringere, anche se tutto potrà definirsi solo a luglio, per non far pesare l’eventuale acquisto nel bilancio attuale.

