GAZZETTA, Per Montella è il profilo perfetto. I costi...

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, Pedro - bomber classe '97 del Fluminense - è in pole position. Barone e Pradè sono a un passo dalla chiusura della trattativa con un prezzo fissato attorno ai 15 milioni: ballano pochi decisivi dettagli, proprio riguardo alla cifra da pagare e al lavoro degli intermediari per definire l’affare che la società viola è decisa a chiudere oggi per consegnare il talento a Montella. Il centravanti brasiliano è considerato il profilo perfetto per andare a completare il reparto delle prime punte.

