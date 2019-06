GAZZETTA, Oggi il rinnovo della fiducia a Montella

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, è questione di ore per l’annuncio ufficiale della permanenza di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. Oggi a New York andrà in scena nel pomeriggio il primo incontro tra il tecnico e Rocco Commisso, false le voci relative a un vertice avvenuto ieri. La nuova proprietà rinnoverà la fiducia, nella cornice di un evento a Wall Street, all’Aeroplanino che era ritornato a Firenze nello scorso mese di aprile e che ha raggiunto la salvezza soltanto all’ultima giornata di campionato, pareggiando contro il Genoa.