GAZZETTA, Oggi CdA decisivo: tre pretendenti

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in tarda mattinata si svolgerà all’interno dello stadio Franchi il Consiglio d’Amministrazione convocato d’urgenza dai fratelli Della Valle. La cui volontà di passare la mano vede due potenziali compratori: il fondo del Qatar legato ad Al Thani, considerato in leggero vantaggio all’interno del club viola, per un progetto che sarebbe relazionato ad un ingresso sempre più importante nella città di Firenze; e Rocco Commisso, convinto che il preliminare d'accordo coi proprietari gigliati sia conclusivo. Poi c'è una terza ipotesi, meno solida, la quale porta al fondo sovrano del Kuwait che aveva sondato il terreno con il Comune di Firenze. Chi vuole la Fiorentina deve sborsare più di 200 milioni, altrimenti i Della Valle potrebbero nominare una figura a cui affidare il compito di valutare le intenzioni di acquisto e scegliere la più interessante, prima di nominare un responsabile dell’area sportiva.