GAZZETTA, Occasione unica per conquistare un trofeo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il vantaggio contro la Cremonese è evidente anche se i cali di tensione degli ultimi tempi non lasciano tranquillo Italiano. Contro il Lech Poznan si è rischiata addirittura l’eliminazione dopo il 4-1 dell’andata, mentre a Monza la squadra si è completamente afflosciata dopo il doppio vantaggio iniziale. Morale, nelle ultime due partite la Viola ha preso sei gol. E la cosa ovviamente non è passata inosservata a Italiano, che imputa gli errori alla scarsa attenzione. Si va verso le 30mila presenze (la curva Ferrovia è chiusa, la Fiesole sold out) con l’attesa che cresce di ora in ora. L’ultimo trofeo alzato dai Viola è proprio la Coppa Italia del 2001 nella finale contro il Parma. Ventidue anni di digiuno sono tanti e l’occasione stavolta è ghiotta. Lungo il percorso la squadra di Ballardini ha fatto vittime illustri come il Napoli (ai rigori) agli ottavi e la Roma ai quarti, sempre in trasferta. Ma lì era gara unica, mentre stasera i grigiorossi partono da uno svantaggio di due reti che sembra una zavorra. Solo un’altra volta la Cremonese aveva raggiunto la semifinale di Coppa Italia, nella stagione 1986-1987 quando eliminò ai rigori il Verona di Bagnoli e l’Inter di Trapattoni. Il tecnico grigiorosso, che all’orizzonte vede anche la delicata partita di domenica contro il Verona, dovrà fare a meno dello squalificato Aiwu e degli infortunati Tsadjout e Chiriches, mentre Ciofani e l’ex Benassi non sono al top e andranno in panchina. Dall’altra parte Italiano deve rinunciare al solo Bonaventura, mentre Nico Gonzalez è stato risparmiato per stasera e Ikone e Brekalo dovrebbero entrare a gara in corso. I precedenti di questa stagione parlano chiaro: tre partite e tre vittorie della Fiorentina. Che ha messo una seria ipoteca sulla finale con conseguente qualificazione alla ricca Final Four della Supercoppa che si giocherà a gennaio 2024 in Arabia.