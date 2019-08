GAZZETTA, Nainggolan pensa al Cagliari. I viola...

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, è stato il ds dell'Inter Piero Ausilio a contattare la Fiorentina per il potenziale prestito di Radja Nainggolan. Pradè ha subito iniziato a lavorare a questa possibilità, visto che i nerazzurri sono disposti anche a contribuire al pagamento dello stipendio del mese di luglio e forse anche per quello di agosto. I viola non possono concedere al giocatore i 4,5 milioni percepiti a Milano, ma a 3 potrebbero arrivare e l'accordo non sarebbe complicato da trovare. Il problema al momento è che il giocatore, per questioni di cuore e di famiglia, al momento preferirebbe il Cagliari, con Giulini che però non può spingersi oltre gli 1,5 milioni a stagione: un danno economico non da poco che non interessa al belga ma che interessa molto al club di Suning. Adesso spetta al centrocampista decidere cosa fare, con i viola che sono disposti ad attendere pur di ottenere il cartellino di un giocatore che può alzare e di molto il livello della squadra di Montella.