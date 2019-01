GAZZETTA, Muriel-Quaglia show: partita da fenomeni

Al Franchi è successo un po' di tutto e di più, scrive stamani La Gazzetta dello Sport che titola: "Muriel-Quagliarella show. Viola e Samp da fenomeni". Prima si prende la scena il colombiano con due gol che hanno ricordato tanto nelle movenze il 'Fenomeno' Ronaldo, poi è l'attaccante doriano - adesso a 10 partite consecutive in gol, ad una partita dal record di Batistuta - a realizzare una doppietta grazie all'errore di Vitor Hugo e ad un gol da bomber vero. Fiorentina-Samp finisce 3-3: un pareggio che non accontenta nessuno ma che permette ad entrambe le squadre di restare in corsa per l'Europa. Basterà mettere a posto le difese, visto che là davanti di problemi non sembra ce ne possano essere.