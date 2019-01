GAZZETTA, Muriel come Salah, con una differenza

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani richiama fin dalla prima pagina il confronto tra Luis Muriel e Stephan El Shaarawy in programma stasera al Franchi. Per quanto riguarda il colombiano, la rosea sottolinea come il suo arrivo somigli tanto a quello di Salah nel gennaio 2015. L'egiziano - ai margini del Chelsea - arrivò in viola per riscattarsi e sfruttò al meglio l'occasione, lasciando però alla Fiorentina solo le briciole e salutando a giugno grazie ad una clausola nel contratto. Così non sarà invece per Muriel, che a giugno sarà riscattato ad una cifra normale: Corvino sta già preparando i soldi. Questo è il futuro, mentre il presente racconta di un obiettivo di 10 gol da raggiungere entro fine stagione, oltre alla partita di questa sera contro la Roma. Muriel ha entusiasmo e convinzione: con la Roma vuole stupire ancora.