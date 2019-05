GAZZETTA, Montella-Ringhio, tra frecciate e...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella e Rino Gattuso hanno avuto parecchie storie tese, da quando il secondo ha sostituito il primo sulla panchina del Milan. Ora, però, mentre entrambi attendono di capire il proprio futuro, le polemiche paiono sotterrate, almeno a giudicare dalla parole dette prima del rendez-vous in Fiorentina-Milan. "Quando il settore giovanile venne affidato a Rino, consigliai alla dirigenza di sostituirmi con lui, se si fosse reso necessario - ha raccontato l’Aeroplanino ieri -. Lo saluterò con grande piacere". Da Milanello, Gattuso s’è limitato a ribadire "grande rispetto" per il collega. In realtà, però, il fuoco ha continuato a covare sotto la cenere, basti pensare alle parole di Gattuso sulla condizione atletica della rosa che aveva ereditato: "Ho trovato una squadra in difficoltà, ma non posso cambiare tutto in una settimana, sebbene la mia metodologia sia molto diversa da quella Montella", disse il tecnico rossonero dopo la sfida di Benevento. Ma replica di Montella non si fece attendere: "Rino sbaglia a insistere sul discorso atletico, alleno da più tempo di lui e ho conoscenze maggiori, sfido chiunque a un confronto pubblico, dati alla mano". Acqua passata, pare. Ma - conclude la rosea - questo incrocio col passato, sulla via per la Champions, il Milan se lo sarebbe evitato volentieri.