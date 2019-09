GAZZETTA, Montella invoca nuova storia per Chiesa

Ora tocca a Chiesa, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina si affida a lui - prosegue il quotidiano - che con Montella non ha ancora mai segnato in campionato, come ricordato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Chissà che Federico non abbia chiesto consigli al babbo, che di gol ne sapeva fare, o che non stia studiando gli attaccanti di un tempo: il classe '97 è uno che non smette mai di studiare. Non sarà una motivazione extra quella di affrontare Gasperini, ma Chiesa dovrà comunque trovare la freddezza sotto porta che troppo spesso gli è mancata. Soprattutto perché ora la Fiorentina si affida a lui, il suo gioiello.