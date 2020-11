GAZZETTA, Missione Ribery: far decollare Vlahovic

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla di Franck Ribery e di Dusan Vlahovic. Prandelli ha da subito affermato di voler far prendere al francese meno botte possibili, considerando anche gli infortuni della passata stagione, frutto di interventi cattivi (Tachtsidis e Barella) nelle zone centrali del campo. In che modo? L’idea è semplice - scrive la rosea - avvicinandolo all’area di rigore avversaria. Così facendo giocherebbe più a ridosso di Vlahovic. Il serbo, dopo essere stato paragonato ai grandi attaccanti come Ibrahimovic e Dzeko, si è un po' perso. L'idea del tecnico viola è di garantirgli 6-7 partite da titolare nella speranza che scoppi definitivamente con l'aiuto di un campione come FR7.